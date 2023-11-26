Под Керчью из-за перелива моря отрезано водой 40 домов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В поселке Героевское под Керчью из-за шторма 40 домов отрезаны водой из-за перелива моря, сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

"Что касается 40 домов, расположенных в Героевском и отрезанных водой из-за перелива моря, на месте работают сотрудники МЧС, которые занимаются укреплением, чтобы не было прорывов воды", - написал Брусаков в своем телеграм-канале.

Он отметил, что все городские службы переведены в режим повышенной готовности, в городе работает оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что около 40 тыс. жителей Крыма остались без света из-за штормового ветра.

В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативный штаб.

Как сообщалось, штормящее море подтапливает прибрежные частные дома в Евпатории. Дорога Евпатория - Саки была перекрыта на нескольких участках.