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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Около 40 тысяч жителей Крыма остались без света из-за штормового ветра

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Сильный ветер оставил в воскресенье без электроэнергии около 40 тысяч жителей Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

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"Без электроэнергии порядка 40 000 крымчан. Восстановительные работы начнутся сразу после уменьшения ветра. Ориентировочно - после 00:00 мск", - написал Крючков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что на данный момент в Евпатории из подтопленных домов эвакуировали 150 человек: сто размещены в гостиницах, пятьдесят - у родственников), дорога Саки - Евпатория полностью зарыта.

Как сообщили в МЧС России, в подтопленный район Евпатории направлена аэромобильная группировка: на место следуют 15 специалистов и 3 единицы техники с 2 плавсредствами, 2 мотопомпами. В готовность приведены два пункта временного размещения.

В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативный штаб.

Как сообщалось, штормящее море подтапливает прибрежные частные дома в Евпатории. Дорога Евпатория - Саки изначально была перекрыта на нескольких участках.

Крым
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