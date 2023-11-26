Около 40 тысяч жителей Крыма остались без света из-за штормового ветра

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Сильный ветер оставил в воскресенье без электроэнергии около 40 тысяч жителей Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

"Без электроэнергии порядка 40 000 крымчан. Восстановительные работы начнутся сразу после уменьшения ветра. Ориентировочно - после 00:00 мск", - написал Крючков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что на данный момент в Евпатории из подтопленных домов эвакуировали 150 человек: сто размещены в гостиницах, пятьдесят - у родственников), дорога Саки - Евпатория полностью зарыта.

Как сообщили в МЧС России, в подтопленный район Евпатории направлена аэромобильная группировка: на место следуют 15 специалистов и 3 единицы техники с 2 плавсредствами, 2 мотопомпами. В готовность приведены два пункта временного размещения.

В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативный штаб.

Как сообщалось, штормящее море подтапливает прибрежные частные дома в Евпатории. Дорога Евпатория - Саки изначально была перекрыта на нескольких участках.