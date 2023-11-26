В Херсонской области понедельник объявлен выходным из-за непогоды

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Понедельник будет нерабочим днем в Херсонской области из-за ухудшения погоды, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В связи с ухудшением погодных условий завтра в Херсонской области объявляется выходной день. Силы МЧС и других оперативных служб находятся в полной готовности на случай оказания любой необходимой помощи", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Губернатор призвал жителей не покидать дома без особой необходимости и не выезжать на автомобилях.

Ранее аналогичные решения приняли в Крыму и Севастополе.