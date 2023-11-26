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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Власти Крыма объявили понедельник выходным из-за шторма

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Понедельник объявлен нерабочим днем в Крыму из-за непогоды, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В связи с погодными условиями понедельник, 27 ноября, в Республике Крым объявлен выходным днем", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Ранее для устранения последствий шторма губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил понедельник выходным для ряда учреждений.

В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативные штабы.

Крым Сергей Аксенов
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