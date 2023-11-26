Власти Крыма объявили понедельник выходным из-за шторма
Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Понедельник объявлен нерабочим днем в Крыму из-за непогоды, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В связи с погодными условиями понедельник, 27 ноября, в Республике Крым объявлен выходным днем", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.
Ранее для устранения последствий шторма губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил понедельник выходным для ряда учреждений.
В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативные штабы.