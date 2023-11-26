Власти Севастополя объявили понедельник выходным для социальных учреждений

Работодателям и вузам рекомендуют принять такое же решение

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Понедельник объявлен нерабочим днем для большинства социальных учреждений в Севастополе из-за непогоды, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Завтра в Севастополе объявлен нерабочим днем для работников учреждений соц. сферы, детских садов, школ, учреждений допобразования и спорта; за исключением медицинских учреждений и оперативных служб", - написал он в своем телеграм-канале.

Развожаев уточнил, что работодателям и вузам рекомендовано принять аналогичное решение.

По данным губернатора, в результате непогоды в нескольких садовых товариществах отсутствует газоснабжение, около 30 нарушений зафиксировано на линиях наружного освещения и сетях электроснабжения, упало 30 деревьев, поступили 12 заявок о повреждении крыш многоквартирных домов. Возможны перебои в работе общественного транспорта.

"Мы рассчитаем, исходя из прогноза от метеорологов, что к середине ночи стихия стихнет. Понятно, что понадобится время, чтобы ликвидировать все последствия", - добавил губернатор.

В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативные штабы.