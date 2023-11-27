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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Из зоны подтоплений в Евпатории эвакуированы 142 человека

Более 65 тыс. человек остались без света

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуировали из зоны подтопления в Евпатории 142 человека, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"В результате возникновения нагонной волны с моря произошло частичное подтопление улицы Симферопольская в городе Евпатории. Из 40 подтопленных приусадебных участков и частных домовладений эвакуированы 142 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство людей остановились у родственников, 11 человек направлены в пункт временного размещения.

"Кроме того, в результате прохождения шторма частично от электроэнергии отключены 25 населенных пунктов на территории 10 муниципальных образований. Всего под отключение попало порядка 65 тыс. человек", - добавили в ведомстве.

Из-за перекрытия участка автодороги Евпатория - Саки организован объезд через села Вересаево, Рунное, Охотниковое, Лесное Сакского района.

"Для проведения ремонтно-восстановительных работ привлечено 78 аварийно-восстановительных бригад. Общая группировка, задействованная в ликвидации последствий шторма в Крыму, составляет 245 человек и 82 единицы техники", - подчеркнули в МЧС.

В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативные штабы, понедельник объявили выходным.

МЧС РФ Крым Евпатория
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