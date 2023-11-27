Один человек пропал, четверо пострадали во время шторма в Крыму

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Один человек пропал без вести, четверо получили различные травмы в результате шторма, начавшегося в воскресенье вечером в Крыму, сообщили журналистам в МЧС России в понедельник.

По информации МЧС, в Евпатории и Сакском районе на западе Крыма подтопило 93 жилых дома, 100 гостевых домов, подвалы двух многоэтажек, повреждены кровли трех зданий. Эвакуированы 311 человек, из них 43 ребенка. В двух пункты временного размещения доставлен 71 человек, в том числе 11 детей. Перекрыто движение на участке дороги Саки - Евпатория, организован объезд.

В Ялте на юге полуострова нарушено теплоснабжение пяти многоквартирных домов с населением 260 человек.

В Севастополе, по данным ведомства, нарушено энергоснабжение в 354 жилых домах, зафиксировано падение 66 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов пяти строений, 20 машин, госпитализированы три человека. Подтопленными оказались четыре частных домовладения, а также первые этажи трех многоквартирных домов. Из них эвакуировали 35 человек, в том числе шесть детей.

В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативные штабы, понедельник объявили выходным.

В ряде городов подтопило дома и курортную инфраструктуру, дороги, повалило деревья и сорвало крыши. По последним данным, около 500 тыс. жителей Крыма остались без света.