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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Бригады морской пехоты ВМФ РФ переформируют в дивизии

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Для увеличения боевых возможностей бригад морской пехоты Военно-морского флота запланировано их переформирование в дивизии, сообщил заместитель главнокомандующего ВМФ генерал-лейтенант Виктор Астапов в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Он сказал, что подразделения морской пехоты обеспечены современными вооружением и военной техникой, "их поступление с учетом возникающих потребностей организовано своевременно".

По словам Астапова, в программу подготовки морских пехотинцев внесены дополнительные занятия с использованием беспилотников, созданы и используются специальные подразделения операторов, управляющих дронами различных типов.

Морская пехота - род береговых войск ВМФ, предназначенный для ведения боевых действий в морских десантах, а также для обороны военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов.

ВМФ России
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