Число ожидающих выезда из России в Грузию грузовиков достигло 2,1 тыс.

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Число грузовых автомобилей, ожидающих со стороны РФ возобновления движения по закрытой из-за непогоды Военно-Грузинской дороге, достигло 2,1 тыс. машин, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Согласно данным электронной очереди, на утро понедельника в ней зарегистрировано на выезд из РФ в сторону Грузии 2 тыс. 166 грузовых автомобилей.

Проезд по Военно-Грузинской дороге приостановили для грузовиков в 20:15 мск 26 ноября из-за непогоды на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.