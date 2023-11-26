Движение грузовиков приостановили на Военно-Грузинской дороге из-за непогоды

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Непогода в Грузии спровоцировала временную приостановку движения грузовиков по Военно-Грузинской дороге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в воскресенье.

Ограничения введены в направлении на выезд из РФ с 20:15 по московскому времени до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.