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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Непогода на территории Грузии спровоцировала временную приостановку движения всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Северной Осетии в понедельник.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке "город Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из РФ с 12:10 мск 27 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены до особого распоряжения.

Ранее в МЧС сообщали, что из-за непогоды приостановлено движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге с 20:15 по московскому времени 26 ноября. По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, на утро понедельника возобновления движения со стороны РФ ожидают свыше 2,1 тыс. грузовиков.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Военно-Грузинская дорога Грузия Северная Осетия МЧС РФ
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