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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Ураган лишил электричества свыше полумиллиона жителей ДНР

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Более полумиллиона человек остались без света в Донецкой народной республике из-за непогоды, сообщили в региональном министерстве энергетики.

"Утром 27 ноября, после ночного разгула стихии, когда ураганный ветер ломал крупные ветви деревьев, валил их целиком, повреждая линии электропередачи, на территории ДНР обесточено более 40 высоковольтных подстанций, 19 воздушных линий электропередачи 110 кВ, 18 высоковольтных линий 35 кВ, без напряжения остались 525 000 бытовых абонентов", - говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Минэнерго ДНР.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что на утро понедельника без света остались порядка 190 тысяч жителей города.

ДНР
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