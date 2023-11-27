Штрафы для банков и МФЦ за нарушения при размещении данных россиян составят до 1 млн руб.

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник одобрил поправки в КоАП РФ, ужесточающие ответственность за незаконную обработку персональных данных.

Поправки подготовлены к проекту закона (353266-8), который был принят Госдумой в первом чтении 1 июня.

Поправками правительства России, в частности, КоАП РФ дополняется отдельной статьей 13.11.3 с установлением ответственности за размещение, обновление банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, иными организациями биометрических персональных данных в "Единой системе идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" с нарушением установленных законодательством РФ требований.

Это повлечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., на юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Кроме того, поправки правительства предлагают увеличить ответственность в статье 13.11 КоАП РФ для гражданина за обработку персональных данных без согласия в письменной форме субъекта персональных данных.

Если сейчас она предусмотрена в размере от 6 тыс. до 10 тыс. руб., то поправки предлагают увеличение штрафа для граждан до 10-15 тыс. рублей.

Также предлагается увеличить штраф для граждан за повторное нарушение по статье 13.11. Сейчас он предусмотрен в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а согласно поправкам, он составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Остальные позиции об ответственности для должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в поправках правительства предлагается оставить в соответствии с параметрами первого чтения: для должностных лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 700 тыс. рублей; за повторное нарушение максимальный штраф для должностных лиц составит до 500 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 1 млн, для юрлиц - до 1,5 млн рублей.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами фракций.

В декабре прошлого года Госдума приняла закон о защите биометрических данных россиян. Как подчеркнул в ходе его обсуждения Володин, это закон не о сборе биометрических данных, а "о запрете своевольно это делать, что повсеместно сейчас происходит".

Закон призван "остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту", отметил ранее Володин.