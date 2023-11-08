Штрафы за нарушения при работе с персональными данными предложено увеличить

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в КоАП, ужесточающие ответственность за незаконную обработку персональных данных, сообщил член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Речь идет о поправках, подготовленных к законопроекту № 353266-8, который в июне прошел первое чтение.

"Правительство России предложило внести в проект серьезные коррективы. В частности, в предлагаемой редакции КоАП дополняется отдельной статьей, наказывающей за нарушение требований в области размещения персональных данных", - сказал Груздев.

Так, поправками правительства, имеющимися в распоряжении "Интерфакса", предлагается дополнить КоАП статьей 13.11.3 с установлением ответственности за размещение, обновление банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, иными организациями биометрических персональных данных в "Единой системе идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" с нарушением требований законодательства.

Это повлечет административные штрафы для должностных лиц в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Кроме того, поправки правительства предлагают увеличить ответственность в статье 13.11 КоАП для гражданина за обработку персональных данных без согласия в письменной форме субъекта персональных данных.

Если сейчас она предусмотрена в размере от шести тысяч до 10 тысяч рублей, то поправки предлагают увеличение штрафа для граждан до размера от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Остальные позиции об ответственности для должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в поправках правительства предлагается оставить в соответствии с параметрами первого чтения.

Также поправки предлагают увеличить штраф для граждан за повторное нарушение по статье 13.11 для граждан. Если сейчас он предусмотрен в размере 10 тысяч до 20 тысяч рублей, то согласно поправкам он увеличится до размера от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, при этом размеры штрафов за повторное нарушение для должностных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей также предложено оставить в размере, предусмотренном в первом чтении.

Проект закона в варианте первого чтения предлагает установить административную ответственность за нарушения при использовании биометрических данных для должностных лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для юридических лиц - от 300 тысяч до 700 тысяч рублей".

За повторное нарушение максимальный штраф для должностных лиц составит до 500 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 1 млн, для юрлиц - до 1,5 млн рублей.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами фракций.

В декабре прошлого года Госдума приняла закон о защите биометрических данных россиян. Как говорил в ходе его обсуждения Володин, это закон не о сборе биометрических данных, а "о запрете своевольно это делать, что повсеместно сейчас происходит", закон, призванный "остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту".