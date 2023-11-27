Роспотребнадзор не получал данных о новом возбудителе острой респираторной инфекции в КНР

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Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре заявили о том, что данных о выявлении в Китае нового или неизвестного возбудителя острой респираторной инфекции нет.

"По заключению китайских коллег в связи с отменой "политики нулевой терпимости" рост заболеваемости респираторными инфекциями (гриппом, РС-вирусной и аденовирусной инфекциями и др.) характерен в целом для всего 2023 г., в том числе в осенне-зимний период года. Данных о выявлении в Китае нового или неизвестного возбудителя острой респираторной инфекции нет", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что согласно опубликованным данным, в Китае наблюдается рост заболеваемости пневмонией, преимущественно среди детей, в основном в Пекине и провинции Ляонин, а также гриппом. Основной причиной пневмонии, как отметили в сообщении. Является микоплазма, а рост заболеваемости наблюдался и ранее, он имеет циклический характер, подъемы отмечаются каждые 3-7 лет.

В ведомстве также подчеркнули, что Роспотребнадзор осуществляет постоянный мониторинг эпидемической ситуации в зарубежных странах. Ситуация в Китае также остается на контроле.

Наибольший рост заболеваемости в Китае отмечен среди детей до 3 лет, клиническая картина - типичная, без особенностей.