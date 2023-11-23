ВОЗ запросила у Китая сведения о вспышке респираторных заболеваний у детей

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запросила у Пекина дополнительную информацию о росте числа случаев респираторных заболеваний и пневмоний у детей в Китае, передает телеканал CNN.

"ВОЗ запросила у Китая эпидемиологическую и клиническую информацию, результаты лабораторных исследований (...), подробную информацию о циркуляции патогенов и нагрузке на систему здравоохранения", - сообщает телеканал со ссылкой на заявление ВОЗ.

В нем говорится, что чиновники Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили о росте респираторных заболеваний среди детей на минувшей неделе.

Организация отмечает, что китайские власти связывают этот рост с отменой ограничений, связанных с COVID-19 и "циркуляцией известных патогенов, таких как грипп, микоплазменная пневмония, респираторно-синцитиальный вирус (RSV)и SARS-CoV-2".

ВОЗ уточняет, что пока не ясно, связаны ли вспышки недиагностированных пневмоний у детей на севере Китая с респираторными инфекциями.

Организация рекомендует людям в Китае соблюдать меры предосторожности для снижения риска возникновения респираторных заболеваний, в частности, получать необходимые вакцины, оставаться дома во время болезни, носить маску и регулярно мыть руки.