В отдельных регионах РФ усилят санконтроль из-за роста заболеваемости ОРВИ в КНР

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля в населенных пунктах, в которых есть транспортное сообщение с Китаем, из-за роста заболеваемости респираторными инфекциями в КНР, сообщила глава ведомства Анна Попова.

"Из-за роста заболеваемости респираторными инфекциями в КНР территориальным органам Роспотребнадзора, имеющим транспортное сообщение с КНР, даны поручения об усилении санитарно-карантинного контроля", - сказала Попова в интервью "Российской газете".

Она отметила, что во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ, в том числе на российско-китайском участке, используется автоматизированная информационная система "Периметр", что не допустить завоз и распространение на территории РФ опасных инфекционных болезней, однако "поводов для опасения в настоящее время нет".

Глава ведомства отметила, что Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР отмечает рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппом, а также рост случаев заражения микроплазменной инфекцией. При этом количество новых случаев COVID-19 уменьшилось.

"При этом специалисты КНР отмечают, что рост заболеваемости Mycoplasma pneumoniae фиксировался и раньше - каждые 3-7 лет. Клиническая картина у заболевших, преимущественно детей, без особенностей. Данных о выявлении в КНР нового или неизвестного возбудителя острой респираторной инфекции нет", - добавила Попова.