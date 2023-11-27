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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

ВС подтвердил решение о недействительности одностороннего отказа Siemens обслуживать поезда

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд России отказал Siemens Aktiengesellschaft (Германия) и ООО "Сименс Мобильность" в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций, признавших недействительным одностороннее расторжение Siemens Mobility GmbH договора с ОАО "РЖД" о техническом обслуживании и наладке 294 электропоездов, а также об обязании выполнять договорные обязательства.

В определении на сайте суда сказано, что "доводы кассационных жалоб не подтверждают наличие оснований... для рассмотрения дела в судебном заседании Судебной коллегии Верховного суда Российской Федерации и пересмотра обжалуемых судебных актов, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера".

Девятый арбитражный апелляционный суд 13 июня оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 22 марта по иску ОАО "РЖД" признал недействительным одностороннее расторжение Siemens Mobility GmbH договора, заключенного 7 сентября 2011 года, о техобслуживании и наладке 294 электропоездов, а также об обязании выполнять договорные обязательства. Кассационный суд 24 августа подтвердил это решение.

В начале мая 2022 года Siemens объявил о прекращении бизнеса в России. Компания начала процедуру прекращения своей производственной и операционной деятельности. Также Siemens сообщил, что разрывает с 13 мая 2022 года с РЖД сервисные контракты, включая обслуживание "Сапсанов".

Siemens Германия РЖД Сапсан Siemens Mobility Верховный суд
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