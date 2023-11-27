Число жертв стихии на Кубани увеличилось до двух

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Еще один человек погиб в результате шторма на Черноморском побережье Краснодарского края, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону.

"Полицейские отдела полиции Приморского района Новороссийска устанавливают личность утонувшего мужчины, по данному факту назначена дактилоскопия. Назначено проведение проверки", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что тело еще одного погибшего во время шторма обнаружили в Сочи.