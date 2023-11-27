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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Минстрой подключился к устранению последствий шторма на юге России, ДНР и ЛНР

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Министерство строительства и ЖКХ РФ организовало работу по ликвидации последствий стихии в южных регионах страны, Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), сообщает пресс-служба министерства.

В сообщении говорится, что в координации с профильными министерствами, федеральными службами и агентствами ведется работа с региональными органами власти для оперативного устранения последствий и обеспечения восстановления инфраструктуры и жилого фонда в пострадавших субъектах. На особый контроль взята ситуация с восстановлением энергоснабжения и теплоснабжения, мобилизованы все службы и ресурсы.

По словам главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина, службы стройкомплекса начали обследование территории, после стабилизации погодной ситуации будет установлено количество пострадавших объектов, домов, масштаб предстоящей работы по обеспечению функционирования инфраструктуры и объем помощи, которую окажут жителям.

"При этом мы находимся в постоянной коммуникации с коллегами из МЧС России, Минприроды России, всех причастных ведомств и организаций для оперативного реагирования на ситуацию", - добавил Файзуллин.

ДНР ЛНР Минстрой РФ Ирек Файзуллин
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