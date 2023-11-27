Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В Сочи на берег вынесло погибшего во время шторма

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Сочи во время шторма погиб мужчина, его тело вынесло на берег волнами, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"Тело одного погибшего обнаружили во время шторма в Сочи. На месте работают правоохранительные органы, проводят необходимые следственные мероприятия", - говорится в сообщении.

Погибшего нашли на набережной неподалеку от ресторана "Старгород", под завалом из веток, вынесенных волнами на берег. Его личность пока не установлена, добавили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Крыму из-за шторма погиб один человек и еще десять пострадали.

Шторм с ураганным ветром порывами до 40 м/с обрушился на Черноморское побережье России вечером 26 ноября. По прогнозу Гидрометцентра, погода на юге России может улучшиться в четверг.

Шторм в Сочи

7
Крым Сочи Гидрометцентр Краснодарский край МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Журналистка Баязитова осуждена на 5 лет колонии за вымогательство

Журналистка Баязитова осуждена на 5 лет колонии за вымогательство

Роспотребнадзор не получал данных о новом возбудителе острой респираторной инфекции в КНР

Роспотребнадзор не получал данных о новом возбудителе острой респираторной инфекции в КНР

Синоптики прогнозируют, что непогода на юге России отступит только в четверг

В Думу внесен проект о продлении "дачной амнистии" для имущества общего пользования

В Думу внесен проект о продлении "дачной амнистии" для имущества общего пользования

Пик шторма в Крыму прошел

"СПБ биржа" опровергла сообщение о подаче документов на банкротство

"СПБ биржа" опровергла сообщение о подаче документов на банкротство

Путин заявил, что западная модель глобализации изжила себя

Путин заявил, что западная модель глобализации изжила себя

Один человек погиб, еще десять пострадали из-за шторма в Крыму

Один человек погиб, еще десять пострадали из-за шторма в Крыму

Шторм на Черноморском побережье. Главное к этому часу.

Шторм на Черноморском побережье. Главное к этому часу.

КТК приостановил погрузку нефти на морском терминале из-за плохих метеоусловий

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });