В Сочи на берег вынесло погибшего во время шторма

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Сочи во время шторма погиб мужчина, его тело вынесло на берег волнами, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"Тело одного погибшего обнаружили во время шторма в Сочи. На месте работают правоохранительные органы, проводят необходимые следственные мероприятия", - говорится в сообщении.

Погибшего нашли на набережной неподалеку от ресторана "Старгород", под завалом из веток, вынесенных волнами на берег. Его личность пока не установлена, добавили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Крыму из-за шторма погиб один человек и еще десять пострадали.

Шторм с ураганным ветром порывами до 40 м/с обрушился на Черноморское побережье России вечером 26 ноября. По прогнозу Гидрометцентра, погода на юге России может улучшиться в четверг.