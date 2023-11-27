Китайская Sinotruck Group отзывает в РФ почти 2,4 тыс. грузовиков

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российское представительство китайской Sinotruck Group (ООО "Синотрак Рус") отзывает в РФ 2,279 тыс. большегрузных автомобилей и 87 шасси брендов Sitruck и Howo для замены модуля вызова экстренных служб, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат автомобили и шасси, реализованные с октября 2022 г. по август 2023 г.

"Грузовые транспортные средства (шасси) оснащены устройствами вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), которые не в полной мере соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011) и оформленным документам об оценке соответствия требованиям ТР ТС 018/2011", - поясняет причину отзывной кампании Росстандарт.

На всех отзываемых машинах бесплатно заменят модули "тревожных кнопок" на соответствующие необходимым требованиям.

Дилерские центры ООО "Синотрак Рус" письмом или по телефону проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв. Владельцы могут самостоятельно определить, отзывается ли их машина, на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.