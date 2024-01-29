Haval отзывает в РФ 32,2 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с электрикой

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российский автозавод китайского Great Wall (ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус", ХММР) отзывает в РФ 32 156 локально выпускаемых автомобилей Haval из-за возможных проблем с электропроводкой, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат машины Haval F7 и Haval F7x, реализованные c 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года.

"Существует вероятность попадания в разъем жгута проводов под водительским сидением влаги с последующим коротким замыканием электропроводки, которое может повлечь за собой оплавление разъема", - поясняет причину отзыва Росстандарт.

Представители ХММР письмом или по телефону проинформируют владельцев машин, подпадающих под отзыв. Владельцы могут самостоятельно определить, отзывается ли их машина, на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.

На отзываемых автомобилях будет проведена доработка разъема жгута проводов, чтобы исключить риски попадания влаги. Работы в рамках отзывной кампании будут осуществляться бесплатно для владельцев, добавляет агентство.