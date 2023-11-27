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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Ленобласть готова выделить площадку для новой верфи ОСК

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Ленинградская область готова разместить на своей территории новую верфь "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК), сообщил через пресс-службу губернатора и правительства региона зампред правительства области Дмитрий Ялов.

"Ленинградская область приветствует намерение ОСК построить в Северо-Западном регионе новую судоверфь и готова вместе с ОСК заняться подбором вариантов площадок", - сказал он.

27 ноября глава ВТБ - председатель совета директоров ОСК Андрей Костин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что судостроительной отрасли для удовлетворения большого спроса на заказы в гражданском судостроении требуется серьезная модернизация. В ее рамках Костин предложил построить две верфи - одну в Северо-Западном регионе, в районе Петербурга или в Ленинградской области, вторую - на Дальнем Востоке.

Как напоминает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, в ОСК входит расположенное на территории региона ПАО "Выборгский судостроительный завод".

В августе президент Владимир Путин объявил о решении передать банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет. Указ о передаче в доверительное управление ВТБ находящихся в федеральной собственности 100% акций ОСК был подписан в октябре.

Андрей Костин ВТБ Владимир Путин Ленинградская область ОСК Выборгский судостроительный завод Дмитрий Ялов
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