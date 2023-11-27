Глава ВТБ заявил о необходимости модернизации в судостроении

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Серьезная модернизация судостроительной отрасли необходима для удовлетворения большого спроса на заказы в гражданском судостроении, сообщил глава ВТБ - председатель совета директоров" Объединенной судостроительной корпорации" Андрей Костин президенту Владимиру Путину.

"К сожалению, в полной мере удовлетворить этот заказ сегодня мы не в состоянии: не хватает мощностей, не хватает технологий. Потребуется, на мой взгляд, серьезная модернизация отрасли и даже, на мой взгляд, строительство новых предприятий, новых верфей. Мы видим по крайней мере две новые верфи. Одна - в Северо-Западном регионе, где-то в районе Питера, в Ленинградской области. Вторая - на Дальнем Востоке", - сказал он.

По словам Костина, в секторе гражданского судостроения сегодня наблюдается большое количество заказов на все виды судов: сухогрузов, танкеров, рыболовецких судов, краболовов и пассажирских судов класса "река - море".

"Все это мы закладываем в стратегию развития отрасли, которую будем готовы представить вам где-то в марте-апреле следующего года, такой перспективный план", - сказал он. "Я уверен, что через пять-семь лет у нас будет современная, эффективная судостроительная отрасль", - добавил глава ВТБ.

Президент спросил, как команда ВТБ реагирует на появление колоссального актива.

"Позитивно, конечно. Безусловно, будет тесное взаимодействие с банком, уже команды выезжают на предприятия. Поэтому прорабатываем, конечно, и финансовый план оздоровления, и план перспективных инвестиций тоже", - сказал Костин.

Говоря о поездках на верфи корпорации, Костин отметил различный уровень технологического развития предприятий ОСК. "Есть предприятия с уже современным оборудованием, с технологиями, а есть предприятия, где, действительно, еще устаревшие технологии. Думаю, здесь мы должны, безусловно, подтянуть этот базис", - сказал он.

В качестве примера Костин привел верфь "Красное Сормово" (Нижний Новгород), которая загружена заказами на несколько лет вперед. "Другое дело, что там (на верфи) с эффективностью немножко надо поработать, контракты не всегда прибыльные, но это второй вопрос. Но в целом работники отрасли видят, что их труд востребован и что они загружены работой, они без работы не останутся - это совершенно точно", - доложил он.

"Я вижу, и директора есть тоже разные, но есть те, которые нашли эти решения (новые технологии), в тех условиях даже - где-то сказывался, может быть, недостаток финансирования. Но в целом, думаю, что с задачей этой справимся абсолютно. Я говорю: народ готов к этому, настроен. В общем, я нигде не видел какого-то негатива. Мы встречались с коллективами тоже, говорили. Коллективы молодые очень часто, кстати, и, чувствуется, работают с хорошим зарядом", - резюмировал он.

О решении передать банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет президент сообщил в августе 2023 года. В конце августа Костин возглавил совет директоров "Объединенной судостроительной компании", бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков был назначен генеральным директором ОСК.

ОСК создана в соответствии с указом президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности.