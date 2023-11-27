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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Учреждена президентская стипендия для аспирантов и адъюнктов приоритетных направлений

Стипендия составит 75 тысяч рублей в месяц

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин постановил учредить президентскую стипендию для аспирантов и адъюнктов, обучающихся по очной форме в российских вузах, проводящих научные исследования в приоритетных научно-технологических областях.

Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации, перечень приоритетов опубликован в стратегии научно-технологического развития России.

Размер стипендии составит 75 тысяч рублей. Она будет назначаться на срок от года до четырех лет и выплачиваться ежемесячно.

Общее число стипендиатов не должно превышать 2 тысяч человек ежегодно.

Владимир Путин
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