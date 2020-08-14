Сто лауреатов стипендии президента Белоруссии отказались от наград

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Сто стипендиатов, лауреатов, премиантов и дипломантов Специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи и одаренных студентов и учащихся отказались от звания и всех привилегий.

"Невозможно носить звание лауреата стипендии президента, когда президент допускает в стране обман и зверские избиения своих же сограждан", - написали они в открытом заявлении, в котором пояснили причины своих действий.

В заявлении сказано, что им стыдно нести это звание, потому что "белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей стране". "Мы не можем спокойно находиться на улице, мы не можем высказывать свое мнение, в стране царит атмосфера негодования и страха", - говорится в заявлении.

Представители талантливой молодежи отметили, что результаты выборов президента от 9 августа вызвали сомнения у большинства белорусских граждан, проживающих в стране и за ее пределами.

"Народ сделал свой выбор, но почему-то этот выбор не был учтен. Мы наблюдали манипуляции с составом и давление на избирательные комиссии, неуважение к независимым наблюдателям и вопиющие нарушения избирательного процесса. Мы не признаем официальные результаты этой президентской кампании", - говорится в заявлении.

Его авторы уверены в том, что происходящее в Белоруссии в последние дни не соответствует принципам свободного демократического общества и не отвечает уставу Конституции.

"Мы видели, с какой жестокостью задерживают мирных протестантов и прохожих, мы знаем, как дальше работает судебная система, мы слышали про нечеловеческие условия содержания политзаключенных в тюрьмах. Народ хочет и имеет право мирно выразить свое мнение, и этот народ - это не проплаченные из-за границы "отмороженные", народ - это все мы", - отметили стипендиаты президентского фонда.

В письме они выразили не только свои возмущения, но и требования к власти. Среди них - отставка Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии; освобождение всех политзаключенных и задержанных во время этой президентской кампании; прекращение насилия со стороны милиции, ОМОНа и армии; прекращение преследования журналистов независимых СМИ и искажения информации в государственных СМИ, а также проведение новых честных выборов президента.

"Тирания не способствует развитию. Тирания, как черная дыра, поглощает все светлое и прекрасное. Мы отказываемся от всех званий и привилегий, связанных со Специальным фондом Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи и одаренных студентов и учащихся, во имя справедливости и мира", - заявили авторы письма.

Они пообещали, что все денежные средства, по возможности, будут перечислены ими в фонд поддержки репрессированных, пострадавших и оштрафованных.

"Мы уже отправили заявления на выход из фонда - все сто человек. Деньги все получали разные: кому-то их выплачивали годами, кому-то - разово. У некоторых были льготы на жилье, у некоторых - на поступление. Что касается меня, это была разовая выплата. Кстати, сделана была очень интересно: назначена за две недели до девальвации. На тот момент та сумма была эквивалентна $1 тыс.", - сообщил порталу TUT.BY один из авторов письма Владислав Куликовский.

Также он рассказал, что фонд давал привилегии в виде приглашений на мероприятия с участием высших лиц государства.

Специальный фонд президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи создан указом президента Белоруссии №18 от 12 января 1996 г. Его назначение - финансирование мероприятий, создающих условия для поиска, становления и творческого развития одаренной молодежи. Средства в фонд выделяются из резервного фонда президента, туда также идут добровольные взносы от граждан Белоруссии, иностранцев и лиц без гражданства, а также юридических лиц и другие поступления.