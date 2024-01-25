Путин сообщил о повышении президентских и правительственных стипендий

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президентские стипендии увеличены до 30 тысяч рублей, а правительственные составят порядка 20 тысяч рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с учащимися вузов Калининградской области Путин в четверг заявил, что в связи с праздником - Днем российского студенчества - было принято решение повысить президентские стипендии.

"Знаю, что и правительство сейчас думает над повышением уровня стипендии. Правительственная стипендия будет где-то 20 тысяч рублей", - сказал Путин, заметив, что "есть к чему стремиться - надо хорошо учиться.