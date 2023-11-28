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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Что случилось этой ночью: вторник, 28 ноября

Обмен пленными между Израилем и ХАМАС, энергоавария во Владивостоке, запуск новой ракеты SpaceX

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль освободил 33 палестинцев в обмен на 11 заложников из Газы. Власти Израиля обменяли палестинцев, отбывавших тюремные сроки за преступления, связанные с угрозой безопасности.

- Энергоавария оставила без света более 9 тысяч жителей Владивостока. Прокуратура организовала проверку инцидента.

- Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink. Запуск был осуществлен на базе американских Космических войск на мысе Канаверал во Флориде.

- Среди напавших на танкер в Аденском заливе оказались пятеро сомалийских пиратов. Изначально предполагалось, что захват судна осуществили Йеменские повстанцы-хуситы.

- Французский плавучий госпиталь прибыл в Египет для помощи раненым палестинцам из Газы. Он располагает 60 медицинскими койками.

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