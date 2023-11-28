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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Морские порты Крыма возобновили перевалку грузов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Перевалка грузов в морских портах Крыма возобновлена с улучшением погодных условий, сообщает пресс-служба министерства транспорта РФ.

"Порты крымского побережья, где ветер стих до безопасных значений 6-11 м/сек., порывами до 14 м/сек., возобновили перевалку грузов", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, на территории Краснодарского края в связи с сильным штормом сохраняются необходимые меры обеспечения безопасности судоходства.

"В морских портах на территории Краснодарского края сохраняются ограничения на осуществление судоходства. Торговый флот до завершения шторма остается на рейдах и в открытом море", - поясняет ведомство.

Согласно прогнозу Росгидромета, в районе Анапа-Джубга 28 ноября ожидается усиление ветра до 15-20 м/сек., с порывами до 25-28 м/сек., высота волн может достигать 1,3-2 метров.

Как сообщалось, с улучшением погодных условий возобновила работу Керченская паромная переправа.

В Минтрансе отмечают, что ограничений движения по федеральным трассам в южном направлении из-за погодных условий нет. Аэропорты московского авиаузла, Сочи и Санкт-Петербурга по состоянию на утро 28 ноября работают в штатном режиме.

Поезда, следующие на Черноморское побережье, вводятся в график.

Как сообщалось, в понедельник судоходство в акватории и на подходах к основным портам Черноморского бассейна было ограничено в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Минтранс РФ Крым
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