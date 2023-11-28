РЖД вводят в график поезда, задержанные из-за непогоды на черноморском побережье

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" вводит в график поезда, задержанные в минувшие сутки из-за непогоды в Краснодарском крае.

"Обеспечиваем нагон времени и сокращаем стоянки в пути следования. Количество поездов дальнего следования, которые задерживаются из-за последствий непогоды, сокращено до семнадцати", - сообщается в телеграмм-канале РЖД.

В компании напомнили, что в настоящее время движение на участке Лазаревская - разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где произошел подмыв насыпи железной дороги, организовано по одному пути в реверсивном режиме. Восстановлена контактная сеть на участке между станциями Лоо и Дагомыс.

Отмечается, что основные силы задействованы для предотвращения разрушения береговой линии. На проблемных участках отсыпают щебень и бутовый камень, а также укрепляют прибрежную инфраструктуру с помощью специальных железобетонных изделий - тетраподов.

Как сообщалось, 26 ноября в связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь, ветер до 25 м/c) произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер - Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское - Лоо и Лоо - Дагомыс. Кроме того, был подмыт один из путей в районе станции Лазаревская. В результате движение поездов на участке было приостановлено. В пути следования задерживались порядка 50 пассажирских составов. В понедельник было восстановлено движение по одному пути.