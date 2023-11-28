Военно-Грузинскую дорогу открыли для легкового транспорта и автобусов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - После улучшения погодных условий возобновлено движение всех видов транспорта, кроме грузовиков, по Военно-Грузинской дороге, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Северной Осетии.

По данным сайта центра организации дорожного движения Северной Осетии, в электронной очереди в ожидании выезда из РФ в Грузию находится 2 750 грузовиков.

Проезд по Военно-Грузинской дороге был временно ограничен для грузовиков с 20:15 мск 26 ноября из-за непогоды на территории Грузии. С 12:10 мск 27 ноября ограничения были введены для всех видов транспорта.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.