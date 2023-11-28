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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Более 2,5 тысяч грузовиков ждут на границе открытия дороги из России в Грузию

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Количество грузовых автомобилей, ожидающих со стороны России возобновления движения по закрытой из-за непогоды Военно-Грузинской дороге, превысило 2,5 тыс. машин, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Согласно данным электронной очереди, на вечер понедельника в ней зарегистрировано на выезд из России в сторону Грузии 2 тыс. 530 грузовых автомобилей.

Как сообщалось, проезд по Военно-Грузинской дороге временно ограничен для грузовиков с 20:15 (по Москве) 26 ноября из-за непогоды на территории Грузии. С 12:10 (по Москве) 27 ноября ограничения были введены для всех видов транспорта.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.

Военно-Грузинская дорога Грузия Армения Северная Осетия
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