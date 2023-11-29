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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Число ожидающих выезда из России в Грузию грузовиков превысило 3 тысячи

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Количество грузовых автомобилей, ожидающих со стороны России возобновления движения по закрытой из-за непогоды Военно-Грузинской дороге, превысило 3 тысячи машин, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Согласно данным электронной очереди, на вечер вторника в ней зарегистрировано на выезд из России в сторону Грузии 3033 грузовых автомобиля.

Как сообщалось, проезд по Военно-Грузинской дороге временно ограничен для грузовиков с 20:15 (мск) 26 ноября из-за непогоды на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.

Северная Осетия Военно-Грузинская дорога
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