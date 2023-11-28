Патриарх Кирилл призвал скорректировать миграционную политику России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Миграционная политика России нуждается в корректировке, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, предупредив, что в противном случае сохранятся угрозы для всего русского мира.

Выступая на Всемирном русском народном соборе он заявил, что практика показала несостоятельность попыток "договориться с национальными диаспорами и кланами, которые готовы не только горой вступиться за своего представителя, чтобы избавить его от справедливого наказания по закону, но и всячески мстить всем, кто посмел обратиться в правоохранительные органы, сообщая о преступлении".

Патриарх выступил за использование опыта других стран, столкнувшихся с подобными вызовами, в решении миграционных проблем.

Глава РПЦ заявил, что современные миграционные процессы в России составляют серьезный внешний вызов культурной традиции страны.

В частности, он отметил популярность идеи, что мигранты являются источником рабочей силы, и поэтому общество должно смириться с последствиями практически ничем не ограниченного завоза иностранной рабочей силы.

Патриарх допустил, что российской экономике будет сложно обойтись без миграционных потоков. "Но это совсем не значит, что эти потоки не должны никак регулироваться и ограничиваться", - добавил он.

"Массовый приток иммигрантов, не владеющих русским языком, не имеющих должных представлений о российской истории и культуре, о наших традициях и обычаях, а следовательно, неспособных и зачастую нежелающих интегрироваться в российское общество, меняет облик российских городов, приводит к деформации единого правового, культурного, языкового пространства страны", - продолжил глава РПЦ.

Он отметил, что "в крупнейших городах возникают и активно развиваются замкнутые этнические анклавы, являющиеся рассадниками коррупции, организованной этнической преступности и незаконной миграции".

Патриарх также подчеркнул, что даже наличие российского паспорта у иммигрантов не освобождает их от необходимости уважать общество и традиции России.