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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Патриарх Кирилл озабочен массовым притоком в Россию мигрантов иных культурных традиций

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил о потенциальной угрозе, которую, по его мнению, может нести наплыв в Россию трудовых мигрантов.

"У задачи сбережения народа есть, помимо количественного измерения, предполагающего сохранение и преумножение его численности, и качественное измерение. В связи с этим обращусь к вопросу, который все больше беспокоит многих наших соотечественников - об этом мне хорошо известно из встреч с некоторыми из вас, - да и в общественной дискуссии он все чаще приобретает тревожное звучание. Это тема миграции в нашу страну людей других культурных традиций", - сказал патриарх в четверг на ежегодном епархиальном собрании Москвы.

Предстоятель церкви отметил, что народ России всегда отличался открытостью к людям самого разного происхождения, готовым с уважением относиться к приютившей их стране, однако предположил, что "появление в значительном количестве носителей иных обычаев может серьезно изменить жизнь нашего народа, в том числе нести угрозу сохранению его духовных основ и традиций - как это было, к примеру, в Косово".

Патриарх допустил, что потребности экономики в рабочей силе могут отчасти объяснить привлечение иностранных граждан. "Однако, во-первых, - добавил он, - сегодня все больше коренных жителей нашей страны не могут найти работу, а во-вторых, все чаще отмечается, что избыток неквалифицированных мигрантов несет с собой рост преступности и конфликтов не только на бытовой, но и на национальной и религиозной почве, создание замкнутых анклавов с теневой экономикой и даже автономным социальным режимом, населенных людьми, живущими обособленно и нередко враждебно относящимися к коренному населению".

В то же время патриарх Кирилл считает, что миграционная ситуация может позволить по-новому взглянуть на жизнь приходов. "Церковные общины и даже шире - церковное сообщество - могут и должны стать центром притяжения единоверцев и единомышленников, неравнодушных людей, готовых прийти на помощь друг другу", - сказал он.

Патриарх Кирилл РПЦ
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