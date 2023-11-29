Москва в перспективе сделает приоритетом снижение числа трудовых мигрантов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Приоритетом властей Москвы в среднесрочной перспективе является постепенное снижение доли привлекаемых из других стран трудовых мигрантов, сообщил глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

"Объективно ситуация складывается так, что для поступательного и динамичного развития мегаполиса прежде всего в интересах его жителей, сегодня необходимы трудовые ресурсы. (...) Подавляющая часть иностранных граждан работает в отраслях, где есть существенный дефицит кадров (прежде всего, строительство). Тем не менее, общим приоритетом властей города на среднесрочную перспективу является постепенное снижение доли привлекаемых из других стран трудовых мигрантов", - сказал Сучков в интервью aif.ru.

По его словам, "важно, чтобы соблюдался баланс между комфортом жителей Москвы и интересами иностранных работников". Так, в Москве необходимо создавать условия не только для трудовой деятельности, но также для досуга и отдыха мигрантов, но самим иностранным рабочим "следует быть нацеленными на усвоение норм и правил, принятых в Москве".

При этом, по словам Сучкова, порядка 40% опрошенных мигрантов намерены трудиться в Москве более 2-3 лет. Кроме того, "высок процент москвичей, достаточно сдержанно оценивающих желание и способность мигрантов к адаптации".

Одним из условий адаптации мигрантов, как уточнил Сучков, является легализация пребывания: "в последние годы этот показатель существенно вырос". На базе Многофункционального миграционного центра ежедневно оформляется порядка 2 тысяч трудовых патентов.

Проводя работу с работодателями, власти Москвы исходят из того, что "они являются ключевыми субъектами организации труда и быта мигрантов и поэтому должны нести ответственность не только за результаты труда, но и за поведение своих подопечных", добавил Сучков. Он также сообщил, что работодатели должны "в полной мере владеть информацией о том, какие настроения преобладают в среде иностранных работников, где и в каких условиях проживают эти люди и где они находятся в рабочее и внерабочее время".

Также он отметил, что Москва проводит большую работу по адаптации трудовых мигрантов, среди них - проект "Многонациональная Москва - территория без конфликтов", задача которого - содействовать предупреждению межэтнической напряженности в районах столицы, обеспечить гармоничное согласование интересов местных жителей и мигрантов. Также в Москве запущен проект, ориентированный на молодёжь из числа мигрантов, который включает проведение комплекса мероприятий по профилактической работе с молодыми людьми в точках притяжения и направлен на нейтрализацию рисков конфликтности и противодействие идеологии терроризма и экстремизма.