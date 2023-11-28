В Москве не ждут влияния на будущее ОБСЕ бойкота странами Балтии заседания СМИД

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Бойкот заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ тремя балтийскими государствами в связи с участием российского министра иностранных дел Сергея Лаврова не окажет никакого влияния на будущее организации, заявил журналистам замглавы МИД России Александр Грушко.

"Я думаю, что неприезд трех прибалтов ничего не означает для будущего ОБСЕ, ни в ту, ни в другую сторону", - сказал он.

По его словам, Россия едет на сессию ОБСЕ в Северной Македонии 30 ноября - 1 декабря "с боевым настроем".

"Министр уже сформулировал нашу позицию, которую мы будем там отстаивать: возвращение ОБСЕ к его изначальным принципам. Вообще-то это организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, где нет ни безопасности, ни сотрудничества. Если ОБСЕ хочет играть хоть какую-то роль, надо возвращаться к тому, ради чего она создавалась", - добавил замминистра.

По словам Грушко, если этого не произойдет, ОБСЕ перестанет быть востребована самими ее участниками.

"Если ОБСЕ для каждого участника не представляет практической пользы, либо в военно-политическом отношении, не представляет инструменты контроля безопасности, не создает добавленную стоимость в вопросах экономического развития, а лишь используется как инструмент давления одних государств на другие, такое положение не может существовать вечно, рано или поздно организация исчерпает свой ресурс", - добавил замглавы МИД.