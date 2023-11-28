Полет над Болгарией разрешили не всем членам делегации Лаврова

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Болгарские власти дали согласие на пролет через воздушное пространство страны не всем членам делегации главы МИД России Сергея Лаврова, которые должны сопровождать его в поездке на встречу ОБСЕ в Скопье, сообщила Болгарскому национальному радио министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль.

"Полет Лаврова (через воздушное пространство Болгарии) обусловлен предоставленными ему льготами, чтобы он имел возможность участвовать в международных форумах. Продолжительность этого исключения четко определена: от трех часов для участия в заседании до 72 часов", - сказала она.

"Если же в списке делегации есть человек, включенный в санкционные списки ЕС, то ему пролет разрешен не будет ", - добавила Габриэль, не называя имен.

27 ноября пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Петер Стано сообщил, что санкции ЕС не помешают российскому министру иностранных дел прибыть на министерскую встречу ОБСЕ в Северной Македонии.

"Министр Лавров, конечно, является объектом санкций, но они всегда допускают исключения. И участие в многосторонних форумах (...) входит в эти исключения, что позволяет (...) соответствующему лицу пересечь европейские воздушное пространство, если лицо, являющееся объектом санкций, пересекает его с целью обсуждения, прежде всего, того, как решить проблемы, причинившие санкции, - сказал Стано. - Это именно то, что происходит в данном случае в связи с этим министерским совещанием".

"То есть государства-члены могут позволить самолету Российской Федерации пересечь их воздушное пространство. Если власти Северной Македонии разрешат господину Лаврову лично участвовать в министерской встрече, это не будет нарушением санкций", - резюмировал представитель Борреля.

Совещание государств ОБСЕ на уровне глав МИД состоится в Скопье 30 ноября - 1 декабря.