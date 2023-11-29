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РЖД ввели в график 29 поездов, задержанных из-за непогоды на Кубани

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "Российские железные дороги" ввели в график 29 поездов, задержанных ранее из-за непогоды в Краснодарском крае, сообщается в телеграмм-канале компании.

"Сейчас с отклонением от графика следуют 8 поездов дальнего следования, опоздания составляют от 14 минут до двух часов", - говорится в сообщении.

Для тех пассажиров задержанных поездов, кто вылетает из аэропорта Сочи, организована перевозка автобусами.

В настоящее время железнодорожники продолжают укрепление береговой линии, поврежденной из-за шторма: отсыпано в основание насыпи по 18 вагонов щебня и бутового камня, установлено 20 тетраподов для защиты от морских волн, отмечается в сообщении. Планируется подготовка ж/д полотна для укладки рельсошпальной решетки.

В связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь, ветер до 25 м/c) 26 ноября произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер-Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское-Лоо и Лоо-Дагомыс. Кроме того, образовался подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская. В результате движение поездов на участке было приостановлено. В пути задерживались порядка 50 пассажирских составов.

В понедельник было восстановлено движение по одному пути.

Сообщалось, что завершить восстановительные работы на поврежденном из-за непогоды железнодорожном участке планируется ко 2 декабря.

РЖД Краснодарский край
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