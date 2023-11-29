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РЖД планируют восстановить ж/д участок на побережье Кубани ко 2 декабря

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует завершить восстановительные работы на поврежденном из-за непогоды железнодорожном участке в Краснодарском крае ко 2 декабря, сообщается в корпоративной газете "Гудок".

26 ноября в связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь, ветер до 25 м/c) произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер - Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское - Лоо и Лоо - Дагомыс. Кроме того, образовался подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская. В результате движение поездов на участке было приостановлено. В пути следования задерживались порядка 50 пассажирских составов. В понедельник было восстановлено движение по одному пути.

Издание отмечает, что в настоящее время железнодорожники продолжают ликвидацию последствий шторма, основной упор сделан на восстановлении земляного полотна. На станцию Лазаревская было завезено 56 тетраподов (железобетонные изделия, использующиеся в укреплении прибрежной инфраструктуры). По словам заместителя генерального директора РЖД - начальника Центральной дирекции инфраструктуры Евгения Шевцова, по предварительным расчетам, на ликвидацию последствий шторма и укрепление земляного полотна на поврежденных участках потребуется порядка 21 тыс. кубометров бутового камня и более 300 тетраподов.

Планируется, что восстановительные работы завершатся ко 2 декабря. Однако погода вновь может внести свои коррективы, уточняется в сообщении. Утром 29 ноября и в последующие двое суток на всем черноморском побережье от морского порта Кавказ до Сочи вновь ожидаются дождь, усиление ветра до 23 м/с, высота волны составит 3-4 метра. Для мониторинга ситуации на участке Туапсе - Адлер продолжают работать 17 наблюдательных постов.

Ранее сообщалось, что РЖД вводят в график поезда, задержанные ранее из-за непогоды в Краснодарском крае.

РЖД Краснодарский край
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