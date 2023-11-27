Из-за шторма прервано движение поездов вдоль черноморского побережья Кубани

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае из-за непогоды остановилось движение поездов вдоль черноморского побережья, сообщил телеграм-канал РЖД.

26 ноября из-за дождя и ветра скоростью до 25 метров в секунду отключилось напряжение в контактной сети на перегоне Адлер-Хоста, сообщили в компании. На участках Лазаревское-Лоо и Лоо-Дагомыс на пути упали деревья. Кроме того, подмыло один из путей у станции Лазаревская.

Из-за приостановки движения задерживается около полусотни пассажирских поездов. В РЖД заверили, что пассажирыов обеспечили питанием и водой.

Для ликвидации последствий стихии в РЖД создан оперативный штаб. На местах работают около 150 железнодорожников, они восстанавливают контактную сеть и расчищают пути. На место направлены противоразмывные поезда с необходимым материалом. Работы осложняются продолжающимся штормом, отметили в РЖД.

"Предпринимаем все необходимые меры для нормализации движения поездов в Краснодарском крае", - говорится в пресс-релизе.