Саранча выявлена в РФ примерно на 20% обследованных земель

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россельхозцентр (ведомство Минсельхоза РФ) обследовал 5,1 млн га на наличие саранчи, заселены вредителем немногим более 1 млн га, обработки проведены на 195,24 тыс. га, говорится в сообщении ведомства.

Комментируя сообщения о перелетах саранчи на территорию Казахстана из Оренбургской области, Россельхозцентр поясняет, что в настоящее время у стадных видов этих вредителей преобладают личинки третьего возраста, единично встречаются четвертого, которые в силу биологических особенностей (отсутствие крыльев) летать не могут. Само окрыление саранчовых ожидается через полторы-две недели.

При этом Россельхозцентр подчеркивает, что находится в постоянном взаимодействии с ответственными службами Казахстана для проведения трансграничного мониторинга.

В частности, на данный момент в Оренбургской области для выявления саранчовых вредителей обследованы 181,07 тыс. га, в том числе 48,54 тыс. га в районах, непосредственно граничащих с Казахстаном. Обработки проведены на площади 23 тыс. га с использованием 18 единиц наземной техники. Эта работа продолжается.

Кроме того, представители Минсельхоза Оренбургской области, специалисты филиала Россельхозцентра, главы и агрономы хозяйств восточной зоны региона провели встречу на границе с Казахстаном с казахстанскими коллегами, на которой подтвердили, что ни в Айтекебийском районе Актюбинской области, ни на территории Оренбургской области не зафиксировано окрыления стадных видов саранчовых вредителей. При этом на территории области фиксируется лет кузнечиков, но это насекомое не является вредителем и не представляет угрозы людям и сельхозугодьям, говорится в сообщении.

"В целом обстановка на всей приграничной территории с Казахстаном спокойная, средняя численность личинок саранчовых не превышает экономических порогов вредоносности", - подчеркивает Россельхозцентр.

Ведомство заверяет, что при возникновении чрезвычайных ситуаций на балансе его филиалов имеется резерв инсектицида "Имидор ВРК" для проведения защитных обработок на федеральных землях против саранчовых вредителей в объеме почти 11 тыс. литров для обработки 142,25 тыс. га. На балансе филиала по Оренбургской области имеется 2 650 литров для обработки 35,33 тыс. га.

Фитомониторинг саранчовых будет продолжен вместе со специалистами Казахстана, говорится в сообщении.