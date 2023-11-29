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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Госдуме предложат ужесточить ответственность за утечки персональных данных

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму 4 декабря внесут пакет законопроектов об усилении ответственности за утечки персональных данных, сообщил в Telegram председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, это будут поправки к КоАП, в том числе об оборотных штрафах за утечки, и в Уголовный кодекс.

Решение внести законопроекты было принято по итогам состоявшегося 29 ноября совещания с участием представителей Совета Федерации, Минцифры, Роскомнадзора и представителей экспертного и бизнес-сообщества из Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциации больших данных, Ассоциации банков России, а также компаний VK, "Яндекс", Сбербанк и других цифровых гигантов.

"Концептуально обо всем договорились, остался неразрешенным вопрос со снижением ответственности в случае принятых нарушителем мер, компенсации потерпевшим, а также реальных инвестиций в систему своего инфобеза", - написал Хинштейн.

По его словам, окончательно этот вопрос будет решаться при обсуждении законопроекта ко второму чтению: "главное, чтобы этот механизм не стал лазейкой для нарушителей, которые избегают ответственности".

АКИТ Александр Хинштейн Роскомнадзор Сбербанк Яндекс Госдума
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