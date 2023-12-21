В Госдуме против введения компенсации потерпевшим от утечки персональных данных

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Комитет по информполитике Госдумы не поддерживает предложение Минцифры ввести механизм компенсации ущерба пострадавшим от утечки персональных данных в качестве смягчающего обстоятельства при назначении оборотных штрафов компаниям.

Об этом на пресс-конференции рассказал председатель комитета Александр Хинштейн.

"Идет дискуссия с правительством, с отраслевыми ведомствами, с Министерством цифрового развития, которое настаивает на необходимости смягчающих факторов. Мы не исключаем такого подхода, но считаем, что это все должно быть очень жестко выверено и не может и не должно стать лазейкой для ухода недобросовестных участников рынка от ответственности", - сказал он.

4 декабря "Единая Россия" внесла в Госдуму несколько законопроектов об ужесточении наказания за утечки персональных данных. В частности, если утечка коснется от 1 тысячи до 10 тысяч субъектов, то предлагается назначать юрлицам штраф от 3 до 5 млн рублей. Если от утечки пострадают больше 100 тысяч пользователей, предлагается ввести штрафы до 15 млн рублей. За повторные утечки предлагаются оборотные штрафы от 0,1 до 3 % выручки за календарный год или за часть текущего года, не менее 15 млн рублей и не более 500 млн рублей. Пока максимальный штраф для юрлиц составляет до 100 тысяч рублей, а при повторном совершении административного правонарушения - до 300 тысяч рублей.

По словам Хинштейна, одно из предложений Минцифры - это установить "прямую связь между определенным объемом инвестиций участника рынка в информационную безопасность".

"Определенный процент от собственного оборота. В этом случае, если произойдет утечка, то ответственность будет ниже. Мы детально эти вещи проработаем, определим эти параметры, если пойдем по этому пути", - сказал депутат.

Второе предложение Минцифры о введении в качестве смягчающего обстоятельства механизма компенсации, с помощью которого компанией в досудебном порядке могут быть урегулированы претензии пострадавших от утечек, профильный комитет не устраивает.

"Другие предложения, которые звучали, в частности, дать возможность нарушителям загладить свою вину перед потерпевшими, каким-либо образом, моральным или иным, компенсировать ущерб, нами не поддерживается. Потому что мы считаем, что администрировать этот процесс невозможно. Конструкция, при которой нарушитель дальше рассылает 10%-ную скидку пользователям и считаем, что таким образом инцидент исчерпан, нас устроить не может", - сказал Хинштейн.

В адрес комитета поступает большое число обращений от бизнес-структур, бизнес-сообществ, из которых далеко не все поддерживают инициативу, сказал Хинштейн. "Ко II чтению мы будем законопроект, как и любую другую инициативу, конечно же, дорабатывать, будем это делать вместе и с бизнес-сообществом, но исходя из главного приоритета: интересы, граждан, пользователей - важнее всего, интересы бизнеса - на втором плане", - сказал депутат.

Глава Минцифры Максут Шадаев 15 декабря сообщил, что министерство продолжит консультации с профильным комитетом для учета предложений правительства по введению смягчающих обстоятельств в этот законопроект. По его словам, смягчающими обстоятельствами, которые предусматривают "снижение порогового значения оборотных штрафов", по мнению правительства, является, во-первых, урегулирование претензий пострадавших от утечек, а во-вторых, "подтверждение инвестиций в структуру кибербезопасности".