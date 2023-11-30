Встреча Путина с Сечиным будет закрытой

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Встреча президента Владимира Путина и главы "Роснефти" Игоря Сечина 1 декабря пройдет в закрытом формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент вчера рассказал, что такая встреча состоится, это действительно так. Это будет встреча в закрытом режиме", - сказал он на брифинге.

Песков напомнил, что президент ежедневно проводит множество внутренних встреч и совещаний, о подавляющем большинстве которых не сообщается.

"Это будет одна из таких встреч, которые происходят гораздо чаще, чем мы сообщаем", - добавил представитель Кремля.

На вопрос, приурочена ли встреча Путина с Сечиным к каким-то конкретным вопросам, в частности, к предстоящей встрече ОПЕК+, Песков ответил: "Это обычная регулярная встреча".

Пескова спросили также, будут ли обсуждаться на встрече претензии Сечина к топливному демпферу, действиям ЦБ, Минфина, Минэнерго. На это он ответил: "Я только что сообщил, что подобные встречи проходят в непубличном виде".