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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Генконсульство ФРГ закрылось в Калининграде

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Генеральное консульство ФРГ в Калининграде заявило о прекращении своей деятельности, сообщается на сайте дипломатического учреждения.

"С 30 ноября 2023 года Генеральное консульство в Калининграде будет закрыто. По консульским и паспортным вопросам (...) просьба обращаться в Генеральное консульство в Санкт-Петербурге. По визовым вопросам просьба обращаться исключительно в визовый отдел посольства Германии в Москве", - говорится в тексте сообщения.

Генконсульство Германии закрылось на фоне ситуации, когда Калининград стал местом большого транзитного потока в Россию граждан ФРГ. Бывшие жители России и стран СНГ приезжают на машинах и рейсовых автобусах в российский регион для дальнейшего следования самолетами из Калининграда в родные места к знакомым и родственникам.

Помимо этого, в настоящее время жители Германии активно приобретают жилье в Калининградской области, особенно на побережье Балтики. При этом в рамках законодательства РФ дома и земельные участки им приходится оформлять на родственников.

Генеральное консульство ФРГ в Калининграде было открыто в феврале 2004 года. Сначала оно располагалось во временном здании, затем Германией было выкуплено и отремонтировано большое здание в старом районе города на улице Эрнста Тельмана.

Калининград Германия
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