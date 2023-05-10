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Генконсульства ФРГ в РФ с июня прекратят прием документов на выдачу национальных виз

Генконсульства ФРГ в РФ с июня прекратят прием документов на выдачу национальных виз
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Генеральные консульства Германии в российских городах прекращают прием документов на выдачу национальных виз, обработкой данных заявлений будет заниматься посольство в Москве, сообщает генконсульство ФРГ в Екатеринбурге.

"Визовые отделы генеральных консульств в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске заканчивают прием заявлений 31.05.2023", - говорится в сообщении.

С 1 июня будет нельзя записаться на прием для подачи соответствующих документов в визовом отделе консульства или визовом центре VisaMetric. Вместо этого придется записываться в очередь через систему бронирования посольства ФРГ в Москве.

"Запись на прием для подачи заявлений о выдаче Шенгенской визы в Калининграде, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Новосибирске будет по-прежнему осуществляться через нашего сервисного партнера VisaMetric", - уточнили в консульстве и отметили, что на обработку заявлений станет уходить больше времени из-за почтовой пересылки документов.

Екатеринбург Германия Москва
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