Что произошло за день: четверг, 30 ноября

Признание движения ЛГБТ в России экстремистским, решение РФ углубить добровольное сокращение поставок нефти, грядущая "прямая линия" Владимира Путина

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ВС РФ признал экстремистским международное движение ЛГБТ и запретил его в России. Судебное заседание прошло в закрытом от слушателей режиме. По данным "Интерфакса", принятое в четверг судебное решение "не затрагивает право граждан на личную жизнь и не повлечет каких-либо негативных юридических последствий".

- "Прямая линия" и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря, вопросы начнут принимать 1 декабря. На мероприятие пригласят российских и иностранных журналистов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- ХАМАС передал Красному Кресту еще двух заложников, Израилю в четверг планируется передать в общей сложности 10 человек. Израильская сторона собирается освободить 30 палестинских заключенных.

- Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на 300 тыс. баррелей в сутки еще на 200 тыс. б/с, продлит сокращение до конца I квартала 2024 года в координации с некоторыми странами ОПЕК+. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ со ссылкой вице-премьера РФ Александра Новака. О продлении в первом квартале добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн б/с объявила Саудовская Аравия.

- "СПБ биржа" рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод активов клиентов и не планирует ликвидацию или банкротство, готовит новые проекты, заявил гендиректор биржи Евгений Сердюков.

- Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму выросла до 39,7 млрд руб., сообщил министр по чрезвычайным ситуациям республики Сергей Садаклиев. Ранее в среду ущерб предварительно оценивался в 1,35 млрд рублей.

- Генеральное консульство ФРГ в Калининграде заявило о прекращении работы с 30 ноября. По консульским и паспортным вопросам теперь можно обращаться в генконсульство в Санкт-Петербурге, по визовым вопросам - исключительно в визовый отдел посольства Германии в Москве.

- Три человека погибли и шестеро получили ранения в результате стрельбы в Иерусалиме. Нападение совершили два жителя Восточного Иерусалима, оба застрелены полицейскими.

- ФАС признала "Мегафон" виновным в необоснованном повышении тарифов, компании будет назначен штраф. Оператор сообщил, что согласился вернуть условия ряда архивных тарифов, изменения по которым проводились в январе 2023 года.