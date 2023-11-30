Росфинмониторинг помог сохранить 6,5 млрд рублей из средств, выделенных на гособоронзаказ

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Примерно 6,5 млрд рублей, выделенных на гособоронзаказ (ГОЗ), удалось сохранить в 2023 году благодаря совместным действиям Росфинмониторинга и профильных ведомств, сообщил президенту Владимиру Путину глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

"С точки зрения эффективности совместно с Центральным банком, Налоговой службой нам удалось снизить обналичивание (...) на 20 процентов с бюджетными средствами и использование фирм-однодневок примерно на 10 процентов. Аналогичная работа ведется по ГОЗу, и уже сохранено только в этом году 6,5 миллиарда рублей, - сказал Чиханчин. - Механизмы запущены, они дают свое значение, в ГОЗе все меньше и меньше становится преступлений".

Он также сообщил, что удалось выйти на сокращение просроченной дебиторской задолженности перед Минобороны.

"Совместно с Министерством обороны, Генпрокуратурой, ФСБ, здесь (в презентации) динамика показана, с 2020 года в три раза сократилась, только в этом году 43 контракта больших закрыто - в общей сложности на 50 миллиардов рублей", - сообщил Чиханчин.